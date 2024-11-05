Певец Юрий Лоза заявил, что Сергей Лазарев и Николай Басков "поверили в свое величие"

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Певец Юрий Лоза заявил, что у телеведущих шоу "Ну-ка, все вместе!" Сергея Лазарева и Николая Баскова "поехала крыша". Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По мнению певца, Басков и Лазарев поверили в свои гениальность и величие. Так, Лоза считает, что Лазарев не имеет права называть исполненные им хиты "своими песнями", ведь не писал для них музыку и текст.

"Почему она твоя-то, с какой стати? Ты один из тех, кто ее пел. Ты не умеешь писать песен, ты не имеешь права говорить "это моя песня". Эти люди слишком много на себя берут. Только авторы могут сказать: это моя песня", – сказал Лоза.

По мнению Лозы, у Лазарева "мозги сдвинуты в другую сторону". Он возмутился скандалом в шоу "Ну-ка, все вместе!", когда Лазарев исполнил прыжок с места и нажал кнопку за Льва Рудина.

Ранее Лоза предрек неудачу воссоединившейся группе Linkin Park. Рок-группа объявила о выходе первого за семь лет альбома и подготовке к мировому турне. Лоза считает, что Linkin Park не сможет "дважды войти в одну реку".

Он также рассказал, что не принадлежит к числу поклонников этой группы и не следит за творчеством музыкантов.