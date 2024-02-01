Композитор Юрий Лоза посоветовал забыть об уехавших из РФ артистах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Композитор и приверженец теории о плоской Земли Юрий Лоза призвал забыть об артистах, которые покинули страну и выступают с антироссийскими заявлениями. Для таких людей это будет самым худшим наказанием, сообщает газета "Известия".

"Когда мне говорят: "Как вы относитесь к тому, что кто-то там что-то сделал?" "Отряд не заметил потери бойца", – так в песне поется. Вот это должно быть главным принципом. Кричать в пустоту никому не хочется. Ведь они же радуются от того, что их слова здесь находят отклик, что их тиражируют, что их популяризируют, что повторяют то, что они говорят", – сказал Лоза.

Он призвал не повторять слова таких людей. Вместе с тем композитор отметил, что не видит ничего плохого в том, что властями РФ предпринимаются шаги, ограничивающие деятельность мешающих стране идти своим путем людей. По его мнению, это укладывается в мировую практику.

Ранее сообщалось, что Лоза и еще 197 человек подпали под украинские санкции. Помимо артиста, Владимир Зеленский ввел ограничения в отношении режиссера Андрея Кончаловского, телеведущей Ангелины Вовк и бывшего посла ЛНР в РФ Родиона Мирошника.

Между тем стало известно, что российский МИД изучает вопрос о введении обязательного консульского учета граждан, которые на постоянной основе проживают за пределами РФ. Как уточнила представитель ведомства Мария Захарова, по итогам анализа министерство намерено представить устойчивое определение понятия "гражданин, постоянно проживающий за пределами РФ", а также уточнить правовой статус данной категории россиян.