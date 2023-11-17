Песков оценил возможность возвращения уехавших из страны россиян

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Россия открыта для всех, кроме врагов. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможность возвращения уехавших из страны россиян.

По его словам, среди соотечественников есть те, кто уехал за границу и собирает деньги для украинских военных, а также пытается им помогать, выступая на различных мероприятиях и ругая Россию, сказал Песков в интервью студенческому информканалу "МГИМО 360".

Он отметил, что такие люди не смогут вернуться в Россию.

"Я уже не говорю про законы, которые будут действовать в отношении них. Люди их не примут", – заметил представитель Кремля.

Кроме того, продолжил Песков, страна не примет обратно тех, кто после отъезда "разинул рот" и "стал ругать свою Родину". С его слов, некоторые люди испугались и уехали из страны. Но тем, кто за рубежом стал клеветать на Россию, вернуться в страну будет сложно, заключил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин сказал, что судьба каждого возвращающегося в Россию релоканта зависит от его поведения до этого.

С его слов, если человек вел себя по отношению к Родине аморально, то он будет это ощущать, вернувшись в страну. Он отметил, что будущее каждого человека зависит от его действий сегодня. При этом, уточнил Путин, правило распространяется на всех: живущих в РФ, находящихся за границей или меняющих место пребывания.

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