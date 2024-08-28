Телеканал "Россия" представит шестой сезон вокального гранд-шоу "Ну-ка, все вместе!"

Фото: телеканал "Россия"

6 сентября в 21:30 в эфире телеканала "Россия" пройдет премьера шестого сезона вокального гранд-шоу "Ну-ка, все вместе!". Сотне музыкальных экспертов во главе с Сергеем Лазаревым снова предстоит выбрать лучшего вокалиста, который получит кубок и денежный приз 5 миллионов рублей. Ведущий шоу – Николай Басков.

За последние годы шоу стало чаще радовать поклонников и даже вышло за пределы телевидения. В эфире было несколько специальных сезонов – "Ну-ка, все вместе! Битва сезонов", "Ну-ка, все вместе! Хором!", а совсем недавно вся страна наблюдала за "Народным кастингом", где жюри отбирало лучших вокалистов для участия в шестом сезоне.

По традиции каждый отборочный тур открывает популярная звезда. В этом сезоне впервые в сотне появится композитор Игорь Крутой. Свои суперхиты на большой сцене самого масштабного вокального шоу исполнят группы "НА-НА" и "Непара", Сергей Жуков, Валерия, Наташа Королева, МакSим, Люся Чеботина, IOWA, Ани Лорак, Севиль и Игорь Саруханов.



Сергей Лазарев лидер сотни членов жюри Ни в каком другом телешоу не присутствует та непередаваемая атмосфера, которая царит в "Ну-ка, все вместе!". В жюри здесь сто человек: это уже как некий жилой дом, где у каждого своя однокомнатная квартира – ячейка на стене. И дом этот существует уже шесть лет. Кто-то выселяется из этих квартир, кто-то живет по постоянной прописке, и все как-то по-семейному, по-дружески. Да, комментарии бывают порой очень жесткие, но все они всегда идут от души, ведь мы желаем добра всем нашим участникам.

По правилам соревнования в отборочных турах цель каждого конкурсанта – покорить своим пением сотню членов жюри, заставить их встать и подпевать. Лучшие пройдут в полуфинал – их будет два в сезоне. А последней битвой станет финал, в котором сотня и выберет победителя. Помимо денежного приза, он получит оригинальный сингл с ротацией в эфире "Нового Радио".

Зрителей ждут и новички в рядах сотни: IVAN, Никита Киоссе, Даниэла Устинова, Daasha, Gazan, а также руководитель единственного в мире Рогового оркестра Сергей Поляничко.

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