28 августа, 18:31Культура
Телеканал "Россия" представит шестой сезон вокального гранд-шоу "Ну-ка, все вместе!"
Фото: телеканал "Россия"
6 сентября в 21:30 в эфире телеканала "Россия" пройдет премьера шестого сезона вокального гранд-шоу "Ну-ка, все вместе!". Сотне музыкальных экспертов во главе с Сергеем Лазаревым снова предстоит выбрать лучшего вокалиста, который получит кубок и денежный приз 5 миллионов рублей. Ведущий шоу – Николай Басков.
За последние годы шоу стало чаще радовать поклонников и даже вышло за пределы телевидения. В эфире было несколько специальных сезонов – "Ну-ка, все вместе! Битва сезонов", "Ну-ка, все вместе! Хором!", а совсем недавно вся страна наблюдала за "Народным кастингом", где жюри отбирало лучших вокалистов для участия в шестом сезоне.
По традиции каждый отборочный тур открывает популярная звезда. В этом сезоне впервые в сотне появится композитор Игорь Крутой. Свои суперхиты на большой сцене самого масштабного вокального шоу исполнят группы "НА-НА" и "Непара", Сергей Жуков, Валерия, Наташа Королева, МакSим, Люся Чеботина, IOWA, Ани Лорак, Севиль и Игорь Саруханов.
По правилам соревнования в отборочных турах цель каждого конкурсанта – покорить своим пением сотню членов жюри, заставить их встать и подпевать. Лучшие пройдут в полуфинал – их будет два в сезоне. А последней битвой станет финал, в котором сотня и выберет победителя. Помимо денежного приза, он получит оригинальный сингл с ротацией в эфире "Нового Радио".
Зрителей ждут и новички в рядах сотни: IVAN, Никита Киоссе, Даниэла Устинова, Daasha, Gazan, а также руководитель единственного в мире Рогового оркестра Сергей Поляничко.
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