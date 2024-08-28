Финальный концерт "Московской a cappella" будет посвящен подвигам героев

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Концерт с патриотичными песнями пройдет в амфитеатре "Зарядье" в 13:00 31 августа. Он завершит международный фестиваль-конкурс "Московская a cappella" и будет посвящен любви к Родине и подвигам героев, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В рамках концерта также объявят победителей конкурса в разных номинациях, обладателей Гран-при и приза зрительских симпатий.

Международный фестиваль-конкурс "Московская a cappella" проходит в рамках проекта "Лето в Москве" и форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". С момента его открытия на примерно 40 открытых сценах выступили около 150 музыкальных коллективов из 13 стран мира. Участники соревновались в таких стилях, как джаз, соул, рок, поп, блюз, этно-фолк и других.

Например, на балконе гостиницы с видом на улицу Рождественку выступили дуэт "Мама и сын" из Ростова-на-Дону, Анатолий Перминов из Екатеринбурга, московские артисты Sonya Singleton, Duet Swag, Georgi Acapella, Алексей Власов и другие.

Кроме того, зрители могли увидеть выступление исполнителей из Омска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Саратова, а также кубинских и японских коллективов в деловом центре "Москва-Сити". На окружные сцены вышли музыканты из Китая, Кубы, Японии, Филиппин, Замбии, Намибии и других государств.

Выступления участников конкурса оценило жюри, среди которого были народная артистка РФ Валерия, Егор Крид и Юлия Волкова. Главой жюри стал телепродюсер, заслуженный деятель искусств России Юрий Аксюта.

Между тем сводный хор "Московского долголетия" выступит 29 августа в 12:00 на Красной площади в рамках Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Коллектив подготовил разный по стилю и жанру репертуар – от гимна страны до современных хитов.

