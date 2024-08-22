Сводный хор "Московского долголетия" выступит на фестивале "Спасская башня"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сводный хор "Московского долголетия" выступит 29 августа в 12:00 на Красной площади в рамках Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", передает портал мэра и правительства столицы.

Коллектив подготовил разный по стилю и жанру репертуар – от гимна страны до современных хитов. Всего прозвучит 12 песен, большинство из которых посвящены Москве.

Аккомпанировать хору будет Центральный военный оркестр Минобороны РФ под руководством заслуженного артиста России полковника Сергея Дурыгина. Кроме того, на сцене выступят известные артисты и танцоры проекта. Место ведущего концерта займет заслуженный артист России Александр Олешко. Он также споет несколько песен вместе с хором.

Участники "Московского долголетия" уже второй раз выступят на "Спасской башне", рассказал замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

"Это говорит не только о талантах наших участников, но и о высоких профессиональных навыках преподавателей проекта, которые помогают им в творческом росте, дают полезные знания и опыт", – добавил он.

В свою очередь, художественный руководитель хора Ольга Голубева поделилась, что сейчас активно идет подготовка к выступлению. Участники вместе с хормейстерами оттачивают все вокальные партии и движения. Кроме того, она отметила, что зрителей в этот раз ждет много сюрпризов.

Всего в сводном хоре 10 подгрупп, участники которых регулярно занимаются с профессиональными хормейстерами. Они работают над постановкой дыхания и звукоизвлечением, осваивают приемы и техники хорового пения, изучают основы сольфеджио.

Посетить концерт могут все желающие горожане старшего поколения. Для этого нужно получить билет в любом из центров московского долголетия.

На фестивале также выступит оркестр Военно-воздушных сил ЮАР. Южноафриканские гости, которые впервые станут участниками фестиваля, подготовили красочное выступление, сочетающее международную классику и национальные мотивы.

Фестиваль пройдет на Красной площади с 23 августа по 1 сентября. Мероприятие проводится под патронатом Общественного совета, который возглавляет первый заместитель председателя Госдумы ФС РФ Александр Жуков, при неизменной поддержке Минобороны и МИД России, а также правительства Москвы в лице департамента культуры.

