19 августа, 07:32Транспорт
Движение по Ильинке перекроют с 20 августа до 2 сентября из-за фестиваля "Спасская башня"
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Улицу Ильинку от Новой площади до Красной площади временно закроют для движения транспорта с 22:00 20 августа до 08:00 2 сентября. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
Изменения будут действовать в связи с проведением Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Также под ограничения подпадет участок в проезде от Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади.
По данным ведомства, с 00:01 20 августа до окончания мероприятия на участке улицы Ильинки от Новой площади до Красной площади запретят парковку. Горожан призвали запланировать свои маршруты заранее.
телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Движение транспорта также ограничат на ряде улиц в центре, на северо-востоке и юго-западе Москвы с 19 августа по 25 ноября. В это время будут недоступны для движения одна-две полосы. Это связано с проведением строительных работ.
Движение поездов приостановят на участке Сокольнической линии с 24 по 28 августа