Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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19 августа, 07:32

Транспорт

Движение по Ильинке перекроют с 20 августа до 2 сентября из-за фестиваля "Спасская башня"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Улицу Ильинку от Новой площади до Красной площади временно закроют для движения транспорта с 22:00 20 августа до 08:00 2 сентября. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Изменения будут действовать в связи с проведением Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Также под ограничения подпадет участок в проезде от Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади.

По данным ведомства, с 00:01 20 августа до окончания мероприятия на участке улицы Ильинки от Новой площади до Красной площади запретят парковку. Горожан призвали запланировать свои маршруты заранее.

телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Движение транспорта также ограничат на ряде улиц в центре, на северо-востоке и юго-западе Москвы с 19 августа по 25 ноября. В это время будут недоступны для движения одна-две полосы. Это связано с проведением строительных работ.

Движение поездов приостановят на участке Сокольнической линии с 24 по 28 августа

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