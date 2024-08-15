Работы по замене асфальта на Тверской улице перенесены

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Работы по замене асфальта на участке Тверской улицы перенесены на период с 22:00 23 августа до 06:00 26 августа, передает телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

В указанные даты движение транспорта на участке от Моховой улицы до Пушкинской площади будет полностью перекрыто.

По данным комплекса, специалисты заменят по бесшовной технологии по всей ширине проезжей части порядка 34 тысяч квадратных метров асфальта. Эта технология позволяет проводить работы в максимально сжатые сроки.

"Аналогичным методом обновляли покрытие на данном участке в 2020 году. Это позволило четыре сезона эксплуатировать дорожное полотно без ремонта. Для дорог первой категории, к которым относится улица, межремонтный срок службы асфальта составляет три года", – говорится в сообщении.

В свою очередь, столичный Дептранс в телеграм-канале отметил, что из-за переносов сроков замены асфальта перекрытия, запланированные на 16, 17, 18, 19 августа, отменяются. В ведомстве рекомендовали москвичам и гостям столицы следить за изменениями.

В текущем году в Москве специалисты отремонтируют более 150 инженерных сооружений. Ремонтные работы продут на 24 эстакадах, 57 мостах и путепроводах, включая переправы "Живописный" и "Шелепихинский". Помимо этого, обновятся инженерные сооружения в 4 тоннелях. Также специалисты отремонтируют конструкции в 26 подземных и 13 надземных пешеходных переходах, на 3 фонтанах.