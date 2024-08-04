Велополоса на Тверской улице пока не планируется

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выделенную полосу для велосипедного транспорта на Тверской улице в центре Москвы пока не планируется организовывать, сообщил заммэра Максим Ликсутов.

"Не видел я большого запроса и количества велосипедистов, которые там хотят ездить", – отметил он в беседе с ТАСС.

Ликсутов подчеркнул, что ни одной заявки от велосипедного сообщества с такой идеей он также не видел. Если подобная поступит в мэрию, то такое предложение будет рассмотрено, заключил заммэра.

До этого стало известно, что власти Москвы обсуждают вопрос о запрете езды на самокатах в пределах Садового кольца и парках. При этом исключением из правил станут велосипедные дорожки. Также мэрия планирует расширить "медленные зоны", с ограничением скорости самокатов до 15 километров в час на весь город.

