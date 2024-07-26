Более 1,4 км дорог будет реконструировано около городского вокзала Шелепиха

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В целях обеспечения московского городского вокзала Шелепиха необходимой транспортной инфраструктурой ведется реконструкция более 1,4 километра улично-дорожной сети, которые дополнят уже введенные в эксплуатацию объекты, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, сейчас работы завершены на 47%. Проект включает реконструкцию улично-дорожной сети, а также устройство газонов, площадь которых составляет 2 тысячи квадратных метров.

В соответствии с госконтрактом, этот этап должен быть завершен в декабре 2024 года. В проект включены работы на боковых проездах, съездах к жилой застройке и разворотной полосе разгона, в заездном кармане и месте его уширения. Кроме того, тротуары будут устроены с использованием гранитной плитки и с покрытием из асфальтобетона.

"В настоящее время подрядной организацией выполняются работы по переустройству тепловых сетей и дождевой канализации, а также идет подготовка территорий к дальнейшей укладке асфальтового покрытия", – добавил глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

К настоящему моменту в ходе развития технологической части городского вокзала Шелепиха были введены 2,42 километра дорог. Кроме того, город реконструировал существующий железнодорожный путепровод в автодорожный над Шмитовским проездом. Неподалеку был возведен новый автомобильный путепровод, а также проведена реконструкция улично-дорожной сети. При этом строительство автомобильного и реконструкция железнодорожного путепроводов велись без паузы в движении транспорта по данным железнодорожным путям и Шмитовскому проезду.

Между тем в Москве утверждены проекты планировки 25 площадок, которые реорганизуют по программе комплексного развития территорий. В новых кварталах планируется построить около 14 километров дорог.