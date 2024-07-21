Собянин рассказал о строительстве дороги к станции МЦД Кокошкино

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Началось строительство дороги к станции МЦД Кокошкино, которая будет идти в объезд дачного поселка, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Мэр уточнил, что в настоящий момент специалисты подготавливают территорию, чтобы приступить к основным работам. Строительство планируется завершить в 2025 году.

После того, как эта дорога будет введена в эксплуатацию, уменьшится расстояние в пути. За счет этого водители смогут добираться до станции МЦД-4 Кокошкино на 25% быстрее. Помимо этого, будет создан комфортный выезд на Зайцевское шоссе и удобный маршрут городского транспорта, отметил глава города.



Он также подчеркнул, что до конца 2026 года власти столицы намерены ввести в эксплуатацию более 100 километров автодорог на территории ТиНАО.

Между тем основные строительные работы по Южной рокаде планируется завершить до конца текущего года. По словам Собянина, на данный момент она готова на 91%. Мэр уточнил, что строительство разделено на восемь участков, пять из которых уже завершены.