Расписание поездов МЦД-2 изменится 17–18 и 24–25 августа

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Расписание движения поездов второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) изменится в ближайшие выходные, с 17 по 18 августа, а также 24 и 25 августа, пишет портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

Так, часть составов отменят, а часть со стороны Нахабина будут следовать до Курского вокзала или от него. Также интервалы будут частично увеличены до 18–24 минут. Изменения коснутся поездов на Курском и Рижском направлениях.

В эти дни будет закрыт участок первого пути на станции Царицыно в целях модернизации железнодорожной инфраструктуры. Поэтому поезда в сторону области вместо третьей платформы будут отправляться с первой.

Также с 24 по 28 августа не будет движения поездов на участке Сокольнической линии метро от "Саларьево" до "Новомосковской". Это связано с работами по открытию новой станции "Потапово".

