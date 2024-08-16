Движение ограничат в центре, на северо-востоке и юго-западе Москвы с 19 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта ограничат на ряде улиц в центре, на северо-востоке и юго-западе Москвы с 19 августа по 25 ноября, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ограничения будут действовать в период с 01:30 до 05:30. В это время будут недоступны для движения одна-две полосы. Это связано с проведением строительных работ.

Одну полосу закроют для движения на пересечении Страстного бульвара и Нарышкинского проезда, в Крестовоздвиженском переулке в районе пересечения с улицей Знаменкой, на пересечении улицы Знаменки и Гоголевского бульвара в районе дома 19, строения 1, по улице Знаменке.

Также одна полоса будет закрыта на участке улицы Островитянова, от дома 29/120 до дома 27, корпуса 1, на пересечении улицы Большой Грузинской и Большого Тишинского переулка, на улице Новаторов в районе дома 6, на улице Каховке в районе дома 21 и на Чонгарском бульваре в районе дома 28.

На участке пересечения улиц Бориса Галушкина и Космонавтов одна полоса будет закрыта для движения в каждом направлении. Также на участке улицы Знаменки в районе пересечения с Крестовоздвиженским переулком для движения закроют две из четырех полос.

Ранее сообщалось, что движение транспорта будет временно заблокировано на одном из участков Тверской улицы с 16 по 19 августа в связи с заменой асфальта. С 16:00 до 22:00 ремонтники ограничат движение по двум крайним левым полосам в Большом Путинковском переулке от улицы Малой Дмитровки до Тверской улицы, а после этого в период с 22:00 16 августа до 06:00 19 августа уже полностью перекроют движение на этом участке и дополнительно на улице Тверской от Моховой улицы до Тверского бульвара.

Кроме того, с 22:00 16 августа до 06:00 19 августа будет закрыто движение с пропуском местных жителей по Леонтьевскому, Брюсову, Газетному, Никитскому, Козицкому, Глинищевскому, Большому и Малому Гнездниковским переулкам.