Движение перекроют на участке Тверской улицы с 16 по 19 августа

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Движение транспорта будет временно заблокировано на одном из участков Тверской улицы с 16 по 19 августа в связи с заменой асфальта. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта со ссылкой на ЦОДД.

Так, 16 августа с 16:00 до 22:00 ремонтники ограничат движение по двум крайним левым полосам в Большом Путинковском переулке от улицы Малой Дмитровки до Тверской улицы, а после этого в период с 22:00 16 августа до 06:00 19 августа уже полностью перекроют движение на этом участке и дополнительно на улице Тверской от Моховой улицы до Тверского бульвара.

Кроме того, с 22:00 16 августа до 06:00 19 августа будет закрыто движение с пропуском местных жителей по Леонтьевскому, Брюсову, Газетному, Никитскому, Козицкому, Глинищевскому, Большому и Малому Гнездниковским переулкам.

Также автомобилистов предупреждают, что в период с 00:01 16 августа до завершения замены асфальта в вышеперечисленных местах нельзя будет парковаться.

В связи с этим департамент посоветовал в период проведения ремонта использовать для поездок метро, а также порекомендовал заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений. При этом столичный Дептранс предупредил, что в графике могут произойти изменения.

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Недавно заммэра в правительстве Москвы Петр Бирюков рассказал, что на участке Тверской улицы от Моховой улицы до Пушкинской площади уложат 34 тысячи квадратных метров нового дорожного покрытия. Для этого эксперты воспользуются технологией укладки "единым ковром", которая позволяет обновлять асфальт одновременно на всей ширине проезжей части, что значительно сокращает срок работ.

Бирюков уточнил, что в последний раз дорожное покрытие на этом участке полностью менялось в 2020 году. Проведение тех работ позволило пользоваться полотном на протяжении четырех сезонов без ремонта, хотя норма составляет три года.

