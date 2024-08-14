Асфальт на участке Тверской улицы заменят по технологии бесшовной укладки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Участок Тверской улицы от Моховой улицы до Пушкинской площади будет перекрыт в обе стороны с 22:00 16 августа и до 06:00 19 августа из-за работ по замене асфальта, сообщил заммэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

По словам вице-мэра, специалисты комплекса городского хозяйства уложат 34 тысячи квадратных метров нового дорожного покрытия. Для этого эксперты воспользуются технологией укладки "единым ковром", которая позволяет обновлять асфальт одновременно на всей ширине проезжей части, что значительно сокращает срок работ.

Бирюков уточнил, что в последний раз дорожное покрытие на этом участке полностью менялось в 2020 году. Проведение тех работ позволило пользоваться полотном на протяжении четырех сезонов без ремонта. Согласно нормативам, межремонтный срок службы асфальта для дорог первой категории, в число которых входит Тверская улица, равен трем годам.

"Сейчас на дороге из-за интенсивного движения уже образовалась колейность. Поэтому специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о необходимости ремонта. Работы по замене асфальтового покрытия будут вестись ускоренными темпами и в круглосуточном режиме", – подчеркнул заммэра.

Между тем с начала 2024 года в Москве построили 12,3 километра дорог, а также восемь искусственных сооружений и один пешеходный переход. При этом за 13 лет в столице возвели более 1 370 километров дорог.