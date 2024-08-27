Ведущие оркестры и оперные звезды выступят в музее-заповеднике "Царицыно"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Масштабный оперный фестиваль под открытым небом пройдет на территории музея-заповедника "Царицыно" 31 августа и 1 сентября. Он станет продолжением серии гала-событий "Усадебные шедевры", рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Два вечера подряд в декорациях дворцового ансамбля и парка XVIII века будет звучать музыка из знаменитых опер и балетов. Ее исполнят ведущие оркестры и звезды российских и зарубежных театров. В программе – фрагменты из сочинений Михаила Глинки, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Жоржа Бизе и других классиков", – цитирует вице-мэра портал мэра и правительства столицы.

Каждый концерт будет объединен общей темой и подготовлен в формате спектакля. Выступления артистов Большого театра, Московского театра "Новая опера" имени Е. В. Колобова и мировых сцен будут сопровождаться видеорядом, вдохновленным картинами таких русских художников, как Виктор Васнецов, Иван Билибин, Николай Рерих и Михаил Врубель.

В рамках субботней постановки "Русские сказки в опере" посетители смогут послушать арии из произведений "Руслан и Людмила" и "Садко". Герои этих сюжетов будут исполнять свои партии под музыку, которую сыграет Национальный филармонический оркестр. В качестве дирижера на мероприятии выступит народный артист России Феликс Коробов.

Уже 1 сентября на выступлении представят сказки народов мира, среди которых прозвучат истории принца Калафа и принцессы Турандот, а также Иоланты и персонажей оперы "Ловцы жемчуга". Выступить на импровизированной сцене предстоит Российскому национальному оркестру, который возглавит дирижер Мариинского театра Кристиан Кнапп.

Подготовкой программы занимались оперный драматург Илья Кухаренко и лауреат премии "Золотая маска" режиссер Алексей Франдетти. В качестве чтецов художественного текста в выступлениях будут участвовать актеры Сергей Бурунов, Амалия Ланцман и Мирон Проворов.

Спектакли были организованы в рамках фестиваля впечатлений "Усадьбы Москвы". Начало обоих выступлений запланировано на 20:00. Они состоятся на Большой дворцовой поляне. Вход для посетителей свободный, они могут взять с собой пледы.

За два месяца работы фестиваля "Усадьбы Москвы" его площадки посетили более 442 тысяч москвичей и туристов. Данный показатель превысил количество посетителей за прошлый летний или новогодний сезоны. В этот период было организовано свыше двух тысяч пикников, мастер-классов, диджей-сетов, кинопоказов и лекций.