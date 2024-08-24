Фестиваль "Усадьбы Москвы" посетили свыше 442 тыс человек

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

За два месяца работы фестиваля "Усадьбы Москвы" его площадки посетило более 442 тысяч москвичей и туристов. Это больше, чем за прошлый летний или новогодний сезоны, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Всего организовали свыше двух тысяч пикников, мастер-классов, диджей-сетов, кинопоказов и лекций. Самыми востребованными форматами среди посетителей стали экскурсии, исторические спортивные игры и концерты под открытым небом. Также гости оценили почтовые станции – они подписали гусиным пером и направили в разные российские города больше 42 тысяч открыток.

Фестиваль продлится до 15 сентября. Так, по выходным дням в Екатерининском парке будут проходить иммерсивные представления, где горожане смогут почувствовать себя актерами и окунуться в атмосферу домашних театров.

В воскресенье, 25 августа, в саду имени Баумана кандидат искусствоведения Светлана Потемкина расскажет, как в столице на балах XIX века развивались танцевальные традиции. Начало в 18:00.

Фестиваль "Усадьбы Москвы" в этом сезоне объединил 40 площадок. Все мероприятия бесплатные, на некоторые из них нужна регистрация. Программа размещена на сайте.

Ранее сообщалось, что в столице стартовала Московская международная неделя кино. Она проходит на 100 городских площадках до 28 августа. Посетителям покажут более 70 фильмов из Индии, Китая, Ирана и других стран, а также свыше 40 российских кино- и анимационных проектов. Всего запланировано больше 300 показов, девять тематических фестивалей, концерты, театрализованные и аудиоэкскурсии.