Фестиваль-конкурс "Московская a cappella" пройдет во всех округах столицы

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Фестиваль "Московская a cappella" начинается в столице и продлится до 1 сентября, передает портал мэра и правительства Москвы.

Выступления музыкальных коллективов со всего мира пройдет в том числе на Тверской, Манежной и Болотной площадях, а также в Камергерском переулке и на площади Революции. Вокальное состязание проходит в столице в рамках проекта "Лето в Москве" и форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Порядка 150 коллективов более чем из 10 стран мира представят свои композиции на открытых музыкальных площадках, в амфитеатрах и на балконах зданий. В программе будут участвовать, в частности, HUG Vocal Band из Китая, "Сибирская женская акапелла" из Новосибирска, кубинский Cuban Soul и прочие артисты.

Увидеть выступление групп можно на площадках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" почти во всех районах города. Вход при этом свободный.

Всего было подобрано около 40 площадок во всех округах Москвы. В репертуаре представлены самые разные жанры: от рока и этно-фолка до джаза и соула.

В субботу, 24 августа, в 18:00 в сквере у Гольяновского пруда выступит кубинский коллектив Cuban Soul – этническая вокальная группа из шести человек. В этот же день, в 15:00, на Городецкой улице можно увидеть представление известной группы VOB из Китая.

На следующий день, 25 августа, в 15:00 свои композиции на Городецкой улице будет исполнять эстрадный хор Ground Beat из Челябинска, а в это же время на улице Теплый Стан – академический хор Chumachoir из Москвы.

В понедельник, 26 августа, в микрорайоне Олимпийская Деревня пройдет выступление фолк-группы "Вишня" из Перми.

Каждый конкурсант будет представлять свое творчество не менее трех дней, после чего его будут оценивать именитые артисты, в том числе Егор Крид, Юлия Волкова, Валерия, а также зрители при помощи онлайн-голосования на сайте конкурса.

Данный фестиваль является уникальным по масштабу и концепции мероприятием. Одно из главных его условий – полное отсутствие аккомпанемента. Узнать подробности и ознакомиться с расписанием выступлений можно на сайте цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Сводный хор "Московского долголетия" выступит 29 августа в 12:00 на Красной площади в рамках Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Коллектив подготовил разный по стилю и жанру репертуар – от гимна страны до современных хитов.

Жителей Москвы также пригласили на открытые кинопоказы отечественных фильмов, которые пройдут на площадках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".