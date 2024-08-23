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23 августа, 16:52

Культура

Московская международная неделя кино стартовала в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московская международная неделя кино началась в столице. Она проходит на 100 площадках в разных районах города – в кинотеатрах, парках, скверах и музеях. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В основной программе указаны свыше 70 фильмов из Индии, Китая, Ирана и других стран, а также больше 40 отечественных кино- и анимационных проектов. Горожане не только посмотрят кино, но узнают больше об этой индустрии и съемочном процессе. По предварительной регистрации горожане вместе с гидами пройдут по местам известных фильмов, увидят бэкстейдж со съемок и узнают, как создавались культовые киноленты. Кроме того, для гостей подготовлены экскурсии-спектакли и аудиоэкскурии.

Московская международная неделя кино будет идти до 28 августа. Всего запланировано больше 300 показов российских и иностранных фильмов, девять тематических фестивалей, концерты, театрализованные и аудиоэкскурсии. В деловой программе поучаствуют представители более 40 государств, в том числе Китая, Турции, Таиланда, Ирана и Египта. Подробности, расписание и регистрация доступны на сайте.

Ранее сообщалось, что 24 августа начнется акция "Ночь кино". За участие в ней москвичи смогут получить баллы городской программы лояльности "Миллион призов". На мероприятии гости посмотрят отечественные и зарубежные фильмы, сериалы, анимационные и короткометражные картины. Показы пройдут более чем на 100 экранах.

Режиссер Карен Оганесян рассказал, много ли времени нужно на съемки интересных проектов

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