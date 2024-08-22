Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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22 августа, 16:45

Культура

"Сити": москвичам рассказали о новинках в столичных кинотеатрах

"Сити": москвичам рассказали о новинках в столичных кинотеатрах

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Команда проекта "Сити" составила подборку фильмов, которые можно увидеть в московских кинотеатрах, начиная с 22 августа. В кинотеатрах вышел российский фильм в жанре фэнтези “Пираты галактики Барракуда”. По сюжету экипаж космического корабля далекой галактики терпит крушение и вместе с капитаном-пришельцем падает на Землю. Снимали ленту по оригинальному сценарию российского прозаика и заслуженного деятеля искусств – Андрея Геласимова.

Еще одна премьера – картина "Мой пингвин" с Жаном Рено. Сюжет основан на реальной истории, которая случилась в 2011 году. Бразильский рыбак нашел отставшего от сородичей пингвиненка. Мужчина заботился о нем, а затем отправил на зимовку в Аргентину. Однако 4 месяца спустя пингвин вернулся к мужчине, преодолев большое расстояние. Пингвин в кадре – это не компьютерная графика. Всего снимались 10 животных, каждого их которых упоминали в титрах по имени.

А в субботу, 24 августа, в открытом кинотеатре в Сокольниках покажут комедию "Герой наших снов" с Николасом Кейджем. История рассказывает о том, как миллионы людей начинают видеть во снах одного и того же человека. Показ начнется в 20:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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культуракиновидеоАнастасия Арсланова
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