13 августа, 11:00Культура
"Моя Москва": Андрей Кайков. Часть 1
Актер Андрей Кайков человек скромный. У него нет аккаунтов в соцсетях, он нечасто появляется на экранах телевизоров, редко дает интервью, однако если речь заходит о любимой Москве, то артист готов говорить о ней без остановки.
Во время прогулки по Таганскому району он признался, где продавал красную икру, а также вспомнил, как попал в кино, едва выйдя из дома, и рассказал, какая она – Москва Андрея Кайкова.
Подробнее – в программе "Моя Москва".