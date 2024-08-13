"Моя Москва": Андрей Кайков. Часть 1

Актер Андрей Кайков человек скромный. У него нет аккаунтов в соцсетях, он нечасто появляется на экранах телевизоров, редко дает интервью, однако если речь заходит о любимой Москве, то артист готов говорить о ней без остановки.

Во время прогулки по Таганскому району он признался, где продавал красную икру, а также вспомнил, как попал в кино, едва выйдя из дома, и рассказал, какая она – Москва Андрея Кайкова.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

