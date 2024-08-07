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07 августа, 08:30

Культура

"Звезды советского экрана": "Сорок первый"

"Звезды советского экрана": "Сорок первый"

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В ноябре 1986 года в журнале "Советский экран" вышла статья о фильме, премьера которого произвела фурор не только в СССР, но и в мире. Это была кинокартина режиссера Григория Чухрая "Сорок первый". Успех фильма редакция объяснила так: "Сорок первый" показал зрителям неожиданные человеческие судьбы. На экране развернулись конфликты, не укладывающиеся в привычные рамки".

Как случайная находка привела боевого офицера Григория Чухрая в кинорежиссуру? Почему главную роль в фильме "Сорок первый" доверили неизвестному зрителям актеру Олегу Стриженову? Как Изольда Извицкая изучала географию по фантику от конфеты? Зачем сценарист фильма написал донос на режиссера Чухрая? И почему Изольда Извицкая осталась без работы и без денег? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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