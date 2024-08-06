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06 августа, 18:30

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Более 700 тыс человек посетили форум-фестиваль "Москва 2030" в первые дни

Более 700 тыс человек посетили форум-фестиваль "Москва 2030" в первые дни

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Более 700 тысяч человек посетили форум-фестиваль "Москва 2030" в первые дни его работы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму.

Для гостей мероприятия составлена масштабная программа. Так, большая часть форума на территории Гостиного Двора посвящена медицине. Там посетители могут попробовать себя в роли медсестер, а еще увидеть, как работают хирурги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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