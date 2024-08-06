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06 августа, 11:15

Новости

Собянин: на Замоскворецкую линию метро вышел 20-й поезд серии "Москва-2024"

Собянин: на Замоскворецкую линию метро вышел 20-й поезд серии "Москва-2024"

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20-й поезд серии "Москва-2024" приняли в столичном электродепо "Сокол". Он заменил еще один "Номерной" состав на Замоскворецкой линии метро. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

У новой модификации двери шире почти на треть и более удобные переходы между вагонами. Кроме того, система позволяет поддерживать комфортный микроклимат и обеззараживать воздух.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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