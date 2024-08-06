Собянин: на зеленую линию метро вышел 20-й поезд серии "Москва-2024"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В электродепо "Сокол" Замоскворецкой линии метро приняли 20-й поезд серии "Москва-2024". Он заменил еще один "Номерной" состав, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"У "Москвы-2024" почти на треть шире двери, удобные переходы между вагонами, поддерживается комфортный микроклимат за счет мощных кондиционеров с обеззараживанием воздуха, хорошая шумоизоляция и зарядки для гаджетов", – отметил мэр города.

Сейчас доля новых поездов на Замоскворецкой линии приближается к 20%. Планируется, что старые вагоны полностью заменят к 2026 году.

Кроме того, в метро идет обновление инфраструктуры.

"Это кабельные линии, тоннельная вентиляция, эскалаторы, пути. Деревянные шпалы меняются на бетонно-резиновые блоки, понижающие уровень шума. Они установлены уже на 106 станциях", – сказал Собянин.

Поезд новой серии "Москва-2024" впервые появился 11 марта. В церемонии запуска принял участие Собянин. По словам главы города, составы смогут перевозить большее число пассажиров.

Собянин поблагодарил машиностроителей, которые принимали участие в создании поезда "Москва-2024", и машинистов, обкатывавших новые поезда. Мэр также указал, что через 2 года выйдет поезд "Москва-2026".

