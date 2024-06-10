Соединительную ветвь с железной дорогой ввели в эксплуатацию в электродепо "Сокол"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Соединительную ветвь с железной дорогой вновь ввели в эксплуатацию в электродепо "Сокол" Замоскворецкой линии метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

После 2020 года все новые поезда с подмосковного завода "Метровагонмаш" поступали по железной дороге в депо "Солнцево" Солнцевской линии, однако недавно новейший поезд "Москва-2024" прибыл в "Сокол" по ветви со станции Подмосковная Рижского направления железной дороги.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутов, теперь новейшие поезда смогут быстрее поступать на линию.

Сначала тепловоз доставляет вагоны в метро, потом поезда проходят подготовку и обкатку на линии. Ему требуется проехать не меньше 300 километров без пассажиров и не получать замечаний, чтобы он смог и дальше работать на линии, перевозя горожан.

"Доля новых поездов здесь (Замоскворецкой линии. – Прим. ред.) уже превысила 10%. Всего за этот год ожидаем поставку на линию более 20 самых современных составов", – отметил Ликсутов.

Поезд новой серии "Москва-2024" впервые появился 11 марта. В церемонии запуска принял участие Сергей Собянин. По словам градоначальника, составы смогут перевозить большее число пассажиров.

