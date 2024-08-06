Собянин: фестиваль "Усадьбы Москвы" за месяц посетили 160 тысяч человек

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Фестиваль "Усадьбы Москвы" за месяц посетили 160 тысяч человек. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

Мэр обратил внимание, что город делает все, чтобы сохранить самобытную архитектуру старинных усадеб.

"С 2011 года <...> привели в порядок более 60 усадеб и благоустроили 8 усадебных комплексов. Были открыты усадьбы, куда многие годы вход был запрещен. Измайлово, Коломенское, Кусково, Остафьево, Люблино, усадьба князей Трубецких и другие ежегодно принимают миллионы гостей", – говорится в его публикации.

На их территориях проводят различные мероприятия, в том числе фестиваль "Усадьбы Москвы". В этом году выбраны 40 площадок – это 21 городская усадьба и 19 загородных, уточнил мэр. Для гостей подготовили экскурсии, концерты, мастер-классы и показы фильмов.

Реализуется проект "Усадебные шедевры", в рамках которого проходят концерты на свежем воздухе. Недавно в музее-заповеднике "Царицыно" выступил исполнитель и дирижер Петр Дранги. Он представил симфонию № 3 "Земля", которую исполнили симфонический оркестр DYP Orchestra и Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова. Мероприятие посетили более 14 тысяч человек.

Мюзикл "Сокровища старинной усадьбы" поставили в усадьбе Воронцово в конце июля. А усадьба Кусково приглашает, в свою очередь, на карнавал в конце августа.

Гала-спектакли "Русские сказки в опере" и "Сказки народов мира в опере" состоятся в музее-заповеднике "Царицыно" 31 августа и 1 сентября. Завершится сезон 14–15 сентября праздником в "Коломенском".

Также в Москве существует проект "Городская дача". В июне мероприятия прошли в "Коломенском" и "Кузьминках", в прошлом месяце – в Измайлове и "Царицыне", а в августе желающих приглашают посетить Екатерининский парк и усадьбу Михалково.

Москвичи и гости столицы могут посетить экскурсии в усадьбах Разумовского на улице Казакова, Лепешкиных на Пятницкой улице, Барышниковых на Мясницкой улице и других. Они проходят в рамках Дней исторического и культурного наследия.

Фестиваль исторических садов организуют в музее-заповеднике "Царицыно". Также пользуются популярностью фестивали "Лето в Кусково", "Органные вечера в Кусково", "Графские именины" и "Классика в Кусково".

Развлекательная программа под открытым небом подготовлена и для гостей исторических особняков Басманного района.

День Петра I отмечают в музее-заповеднике "Коломенское" и усадьбе Измайлово каждый год. Гостей приглашают на мастер-классы, лекции и квесты.

Ранее в усадьбе Кусково открылась выставка, которая посвящена салонным играм в дворянской культуре второй половины XVIII–XIX века. Она называется "Что наша жизнь? Игра!". Посетители смогут увидеть необычные игральные столы и принадлежности для игр. Сейчас они хранятся в золотом фонде музея-заповедника "Останкино и Кусково".

