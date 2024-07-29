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Жители Головинского района попросили благоустроить парк "Усадьба Михалково". Об этом они рассказали на встрече с директором театра Российской Армии, членом Общественного совета САО Москвы Миленой Авимской.

"Милена Юрьевна поддержала наши планы. Теперь мы хотим собрать больше мнений головинцев о том, каким они видят будущее благоустройство. После этого напишем коллективное обращение с просьбой запланировать работы в парке", – рассказала местная жительница Татьяна Яшина.

По мнению москвичей, в ближайшие годы необходимо обновить пляжную зону, установить павильоны быстрого питания, привести в порядок уличную сцену и обустроить летний кинотеатр. Также жители района просят создать мангальную зону.

Москвичи ожидают, что задуманное будет реализовано в 2025–2026 годах.

Ранее вдоль реки Яузы в районе Преображенское появились зоны отдыха. Благоустройство территории было проведено в рамках строительства жилого комплекса, состоящего из семи 17-этажных корпусов. Все работы выполнялись в соответствии с проектной документацией, требования которой на всех этапах строительства контролировал Мосгосстройнадзор.

