Зону отдыха обустроили в районе Преображенское

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зоны отдыха появились в районе Преображенское вдоль реки Яузы – благоустройство территории было проведено в рамках строительства жилого комплекса, состоящего из семи 17-этажных корпусов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"За счет инвестора на Краснобогатырской улице обустроены общедоступные городские территории: набережная для прогулок и отдыха длиной в один километр, беговые дорожки, двор с детским городком и зоны со спортивными тренажерами. Общая площадь благоустройства составила 3,4 гектара", – поделился глава комитета государственного строительного надзора города Москвы Антон Слободчиков.

Он подчеркнул, что все работы выполнялись в соответствии с проектной документацией, требования которой на всех этапах строительства контролировал Мосгосстройнадзор.

Жилой комплекс на 808 квартир был введен в эксплуатацию в конце июня 2024 года, сейчас собственники квартир получают ключи.

Внутренний двор жилого комплекса был поделен на зону для функционального тренинга с уличными тренажерами, площадками для игры в футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон и настольный теннис. Для детей был смонтирован игровой комплекс с качелями, каруселью, тоннелем, многофункциональной горкой и уличным скалодромом.

На территории комплекса была реализована концепция "двор без машин", там также высадили 70 крупных деревьев и 500 кустарников, а по всей площади установили удобные скамейки и беседки-павильоны из натуральных материалов.

"Жилой квартал, вписанный в природный ландшафт реки Яузы, создает единое целое с окружающей застройкой и способствует организации удобной и красивой среды для проживания. Выход на благоустроенную набережную оборудован лестницами с балюстрадами из светлого мрамора, также сюда вернули восстановленный исторический памятник воинам – работникам Москожкомбината, который ранее располагался на этой территории", – рассказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

За время возведения корпусов специалисты Мосгосстройнадзора провели 38 выездных контрольно-надзорных мероприятий. Они оценивали соответствие качества выполняемых работ и используемых материалов проектной документации.

Ранее стало известно о работах по благоустройству двух зон отдыха рядом с прудом Быково Болото и у Школьного озера в Зеленограде. Около пруда сделают единый спортивный кластер с сетью велодорожек, а у озера обновят пляж с лежаками и раздевалками. Так, на этих двух участках специалисты проведут реабилитацию водоемов. Закончить благоустройство зон планируют в августе этого года.

До этого город выставил на торги по аренде земельный участок площадью 1,12 гектара на Северодвинской улице для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Инвестор сможет возвести там здание площадью почти 21,3 тысячи квадратных метров. Заявки на участие в торгах принимались до 26 июля. Принять участие в них могли все желающие.

