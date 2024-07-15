Собянин: от метро "Беляево" до Битцевского леса будет создан пешеходный маршрут

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Пешеходный маршрут появится от станции метро "Беляево" до Битцевского леса. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

Мэр отметил, что специалисты проведут комплексное благоустройство жилого квартала между улицами Профсоюзной, Генерала Антонова, Введенского и Миклухо-Маклая. Также обновят оснащение 12 детских и пяти спортивных площадок. Так, в реконструированном спортивном кластере появится футбольное поле, площадка для игры в волейбол и столы для настольного тенниса. Для любителей спорта установят 22 новых тренажера.

В тихой зоне у Деревлевского пруда поставят перголу с качелями, а рядом обустроят площадку и амфитеатр, где летом будут проводиться кинопоказы под открытым небом. Будет отремонтировано покрытие пешеходных дорожек, вдоль них также появятся арт-объекты в виде лепестков из металла и дерева, указал Собянин.

Он напомнил, что в прошлом году в Конькове привели в порядок территорию около Коньковских прудов. Там появились деревянные понтоны для пленэров и занятий йогой, волейбольная площадка на пляже, сцена с амфитеатром и декоративными навесами-лепестками у воды для музыкальных и театральных выступлений. Тогда же в Конькове и в Теплом Стане обустроили пешеходный маршрут вдоль Профсоюзной улицы от улицы Бутлерова до МКАД. Для владельцев домашних питомцев там сделали несколько новых площадок для выгула и тренировки собак и реконструировали одну существующую.

Помимо пешеходного маршрута, продолжил градоначальник, в Теплом Стане создадут комфортные условия для жителей 3, 5 и 7-го микрорайонов. В третьем и пятом микрорайонах поменяют оборудование и покрытие 14 детских и восьми спортивных площадок, заменят покрытие дорог и тротуаров. В пятом микрорайоне около дома 35 по улице Генерала Тюленева появится спортивный кластер, также там благоустроят площадку для выгула собак. В седьмом микрорайоне приведут в порядок территорию детского сада и школы № 1101.

По словам мэра, в 2023 году также в районе Котловка был обновлен парк "Сосенки". В нем появились новые спортивные зоны, обновленные детские площадки и дорожки. Для прогулок и воды установили пешеходную тропу из эконастила в пойме реки Котловка.

В этом же году на улице Ремизова, на окраине природного парка "Долина реки Котловки", появится спортивный кластер, где жители смогут поиграть в футбол, настольный теннис и волейбол. Там же разместят 30 уличных тренажеров, комплексы для занятий воркаутом и прокат инвентаря.

Собянин добавил, что возле дома 29, корпуса 4, по улице Нагорной специалисты обновят площадку для выгула и тренировок животных, благоустроят территории домов на Севастопольском проспекте, улицах Винокурова, Дмитрия Ульянова и Большой Черемушкинской. Кроме того, для детей оборудуют яркие детские площадки с игровыми комплексами.

Благоустройство затронет и сквер около храма преподобной Евфросинии великой княгини Московской на Нахимовском проспекте. Градоначальник отметил, что там планируют сохранить детские площадки, зоны отдыха и прогулочные маршруты, но хотят сделать их более комфортными и функциональными. Также там заменят покрытие дорожек и тротуаров, а пространство у храма замостят гранитной плиткой. В зеленых зонах установят парковую мебель, вдоль пруда сделают дорожку, а на берегу водоема установят качели.

Помимо этого, обновят две детские площадки и сделают одну новую с качелями, горкой и песочницей. Все существующие насаждения сохранят, также приведут в порядок газоны и разобьют цветники. Парк будут освещать почти 150 фонарей с энергосберегающими светильниками, дающими мягкий теплый свет. Кроме того, вечерами будет включаться архитектурно-художественная подсветка, отметил Собянин.

Комплексное благоустройство пройдет также на территории жилого квартала, ограниченного Университетским, Ленинским и Ломоносовским проспектами и улицей Николая Коперника в Гагаринском районе. Для детей появятся обновленные игровые площадки с горками, песочницами, каруселями и качелями. Возле дома 14 по Ломоносовскому проспекту оборудуют новый спортивный кластер с футбольным полем, столами для настольного тенниса, баскетбольной площадкой и уличными тренажерами. Рядом с домом 5 по улице Молодежной благоустроят сквер.

Приведут в порядок территории двух учебных заведений для дошколят – работы пройдут возле здания детсада школы № 1621, расположенного по адресу Ломоносовский проспект, дом 18, и возле корпуса № 2086 на Ленинском проспекте. Также оборудуют площадку для прогулок с домашними питомцами.

В Ломоносовском районе работы пройдут в микрорайоне в границах Ленинского проспекта, улиц Гарибальди и Академика Пилюгина. Специалисты проведут в порядок 20 детских площадок, в тихой зоне поставят скамейки и круговые перголы со скамьями-качелями.

На улице Академика Пилюгина, возле дома 22, корпуса 1, сделают спортивный кластер. Рядом с футбольным полем разместят свыше 20 тренажеров для укрепления всех видов мышц, тренировки силы, выносливости и координации. На улице Гарибальди возле дома 6, корпуса 2, благоустроят площадку для собачников. В квартале обновят покрытие дорог, тротуаров и парковок.

В районе Ясенево, уточнил мэр, возле дома 1 на Литовском бульваре тоже появится спортивный кластер. В его составе – футбольное поле, многофункциональная площадка для командных видов спорта, столы для настольного тенниса, площадка для панна-футбола и зона с тренажерами. В 15-м микрорайоне отремонтируют пять спортивных и шесть детских площадок. На улице Айвазовского, возле дома 6, корпуса 1, обновят место для выгула и тренировок собак. Возле дома 2 также обновят спортивную зону, подытожил Собянин.

Ранее сообщалось, что две зоны отдыха рядом с прудом Быково Болото и у Школьного озера будут благоустроены в Зеленограде. Рядом с прудом сделают единый спортивный кластер с сетью велодорожек, а у озера обновят пляж с лежаками и раздевалками. Так, на этих двух участках специалисты проведут реабилитацию водоемов. Закончить благоустройство зон планируют в августе этого года.