Собянин: главный дом усадьбы Соллогуба на Поварской будет отреставрирован

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Принято решение разработать проект реставрации главного дома усадьбы Соллогуба в Пресненском районе, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Уже этой осенью специалисты приступят к комплексным научным исследованиям", – отметил мэр Москвы.

Градоначальник уточнил, что сейчас дом находится в плохом состоянии – у него деформированы фундаменты, цоколь и фасады, кроме того, необходимо заменить элементы крыши. Собянин рассказал, что эта усадьба считается единственным сохранившимся зданием на Поварской улице после пожара 1812 года. Здесь не раз бывал Лев Толстой, и есть легенда, что именно его он описал в романе "Война и мир" как дом Ростовых.

Собянин напомнил, что после революции в усадьбе был открыт "Дворец искусств", где выступали известные поэты и писатели, среди которых Александр Блок, Сергей Есенин и Борис Пастернак. С 1921 года в главном доме начал свою работу Высший литературно-художественный институт, а затем Союз писателей СССР. Именно здесь проходило прощание с Владимиром Маяковским и Михаилом Булгаковым. С 2020 года здание занято Ассоциацией союзов писателей и издателей России.

Ранее мэр рассказал, что в Москве провели реставрацию в 12 помещениях исторических зданий за счет инвесторов. Кроме того, работы ведутся еще в 15 памятниках архитектуры. По словам Собянина, к числу уже отреставрированных относятся помещения в здании Центропечати, которое находится на Тверской улице, и в доходном доме А. И. Синицына, расположенном в Благовещенском переулке.

