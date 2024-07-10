Сергей Собянин объявил о начале реставрации столичной усадьбы "Кузьминки"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Началась реставрация усадьбы "Кузьминки" на юго-востоке Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что до 1917 года "Кузьминки" были родовым имением князей Голицыных. На ее территории самое большое количество объектов культурного наследия среди московских усадеб – около 40.

В этом году, по словам Собянина, специалисты приступят к 19 объектам. В настоящий момент реставраторы уже начали работы по гротам.



"Подобные сооружения украшали многие усадьбы XIX века. В "Кузьминках" их два: Трехарочный и Большой – одноарочный", – уточнил градоначальник.

При этом он подчеркнул, что постепенно будут приводить в порядок и другие ценные объекты усадьбы, например, украшенный скульптурами грифонов Арочный мост, Ванный домик, Музыкальный павильон со скульптурами лошадей и Львиную пристань с металлическими львами на постаментах.



После окончания работ здесь появится музейно-выставочное пространство, площадки для концертов и проведения различных мероприятий.

Недавно специалисты завершили реставрацию исторических элементов парка усадьбы Усачевых-Найденовых, которая является объектом культурного наследия федерального значения. В рамках работ были приведены в порядок грот, две беседки-ротонды, ограду с воротами и четыре чугунные скульптуры. При этом работы по восстановлению статуй проводились на месте.

