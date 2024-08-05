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05 августа, 14:15

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Сергей Собянин: реконструкция Сельскохозяйственной улицы завершится в 2025 году

Сергей Собянин: реконструкция Сельскохозяйственной улицы завершится в 2025 году

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На северо-востоке Москвы пройдет новая хордовая магистраль. Она свяжет Московский скоростной диаметр, Алтуфьевское, Дмитровское шоссе и МКАД. Чтобы осуществить этот масштабный проект, реконструируют Сельскохозяйственную улицу. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Так, время проезда по улице сократится примерно вдвое, а выезжать из прилегающих кварталов будет значительно легче. Проезжую часть расширят в три раза – до шести полос.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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