Сергей Собянин: реконструкция Сельскохозяйственной улицы завершится в 2025 году

На северо-востоке Москвы пройдет новая хордовая магистраль. Она свяжет Московский скоростной диаметр, Алтуфьевское, Дмитровское шоссе и МКАД. Чтобы осуществить этот масштабный проект, реконструируют Сельскохозяйственную улицу. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Так, время проезда по улице сократится примерно вдвое, а выезжать из прилегающих кварталов будет значительно легче. Проезжую часть расширят в три раза – до шести полос.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

