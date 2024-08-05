05 августа, 14:15Новости
Сергей Собянин: реконструкция Сельскохозяйственной улицы завершится в 2025 году
На северо-востоке Москвы пройдет новая хордовая магистраль. Она свяжет Московский скоростной диаметр, Алтуфьевское, Дмитровское шоссе и МКАД. Чтобы осуществить этот масштабный проект, реконструируют Сельскохозяйственную улицу. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Так, время проезда по улице сократится примерно вдвое, а выезжать из прилегающих кварталов будет значительно легче. Проезжую часть расширят в три раза – до шести полос.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.