Сергей Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы

Несколько новых транспортных развязок появятся в Москве в ближайшее время. О планах дорожного строительства в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, прямой съезд со скоростного диаметра на Каширское шоссе в сторону МКАД готов на 75%. После завершения работ водителям больше не придется делать крюк на этом участке. Кроме того, на две трети выполнены работы на транспортной развязке в районе станции метро "Корниловская".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.