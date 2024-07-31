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31 июля, 07:30

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Сергей Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы

Сергей Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы

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Несколько новых транспортных развязок появятся в Москве в ближайшее время. О планах дорожного строительства в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, прямой съезд со скоростного диаметра на Каширское шоссе в сторону МКАД готов на 75%. После завершения работ водителям больше не придется делать крюк на этом участке. Кроме того, на две трети выполнены работы на транспортной развязке в районе станции метро "Корниловская".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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