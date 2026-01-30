Форма поиска по сайту

30 января, 15:17

Общество
Синоптик Позднякова: весна в 2026 году придет позже в центральную часть России

Синоптик спрогнозировала поздний приход весны в центральную часть России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Весна в центральной части России в 2026 году наступит позже, чем в 2025-м. Согласно прогнозам, потепление придет только в последней декаде марта, рассказала ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с "Абзацем".

Метеоролог разъяснила сдвиг средних дат начала метеорологической весны потеплением климата. Если раньше переход среднесуточной температуры через ноль градусов происходил 30–31 марта, то теперь это случается примерно на неделю раньше.

При этом прошлый год стал исключением из этой тенденции.

"Год на год не приходится. В прошлом году очень теплые были и январь, и февраль, и март. То есть можно сказать, что весна в прошлом году пришла гораздо раньше", – уточнила Позднякова.

При этом сама весна в России ожидается теплее обычного, заявлял ранее эксперт Владимир Семенов. По его словам, на это указывают положительные температурные аномалии, фиксируемые в том числе и европейскими синоптиками.

Однако предсказать конкретные погодные условия или точные даты, например схода снежного покрова, невозможно, поскольку такие детальные прогнозы делаются уже ближе к сроку.

Синоптики пообещали москвичам теплое окончание зимы

