Февраль в Москве окажется теплее многолетних значений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Февраль в столице будет теплее многолетних значений. Об этом Агентству "Москва" сообщила ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Она пояснила, что февраль обычно бывает теплее января, так как световой день становится дольше, а высота солнца над горизонтом увеличивается.

"Я вот не помню случаев, чтобы у нас февраль был холоднее января. Большинство моделей указывает, что он будет теплее многолетних значений, но ненамного", – уточнила синоптик.

Ранее метеоролог Марина Макарова рассказала, что весна наступит в Москве раньше обычного. С ее слов, температура воздуха в феврале и марте на территории Европейской России будет выше нормы. При этом раньше весенняя погода установится на юго-западе данной части территории страны, указала специалист.