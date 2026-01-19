19 января, 12:15Общество
Февраль в Москве окажется теплее многолетних значений
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Февраль в столице будет теплее многолетних значений. Об этом Агентству "Москва" сообщила ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
Она пояснила, что февраль обычно бывает теплее января, так как световой день становится дольше, а высота солнца над горизонтом увеличивается.
"Я вот не помню случаев, чтобы у нас февраль был холоднее января. Большинство моделей указывает, что он будет теплее многолетних значений, но ненамного", – уточнила синоптик.
Ранее метеоролог Марина Макарова рассказала, что весна наступит в Москве раньше обычного. С ее слов, температура воздуха в феврале и марте на территории Европейской России будет выше нормы. При этом раньше весенняя погода установится на юго-западе данной части территории страны, указала специалист.
