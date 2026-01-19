Усиление морозов до минус 25 градусов ожидается в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Усиление морозов до минус 25 градусов ожидается в Москве в ближайшие выходные, 24 и 25 января. Об этом в беседе с RT предупредил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Согласно его прогнозу, до среды, 21-го числа, температура в мегаполисе будет колебаться в пределах минус 7 – минус 5 градусов. Также может выпасть незначительный снег, сопровождающийся слабым ветром.

Уже с середины недели морозы начнут усиливаться, продолжил синоптик. Особенно заметно это станет в период с пятницы, 23 января, по воскресенье, 25-го числа.

"По моему мнению, пик похолодания в Москве придется на выходные. И это будут ночные температуры на уровне минус 25 – минус 20 градусов, и дневные – минус 20 – минус 15 градусов", – уточнил Шувалов.

При этом в эти дни не ожидается осадков, прогнозируется штилевой ветер и солнечная погода.

Пик морозов нынешней холодной волны в столице уже пройден, заявлял ранее метеоролог Михаил Леус. По его словам, в данный момент рекордсменами остаются 2 января и 24 декабря с минус 13,9 и минус 16,4 градуса соответственно.

На других метеостанциях Москвы минимальная температура колебалась от минус 10,8 на Балчуге до минус 19 в Бутове, а в ТиНАО максимум составил 23 градуса мороза.

