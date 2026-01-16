Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 09:45

Город

Дополнительные пункты обогрева откроют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дополнительные пункты обогрева открывают в столице из-за прогнозируемых морозов. Об этом сообщила пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Предварительно, к концу недели столбик термометра опустится до минус 20 градусов. Департамент указал, что для людей, которым некуда пойти, такие морозы могут стать угрозой для жизни. В связи с этим с 16 января у Савеловского и Щелковского вокзалов будут дежурить отапливаемые микроавтобусы "Социального патруля" Центра социальной адаптации имени Глинки.

Всего во время похолодания в столице планируется открытие 11 пунктов обогрева, которые будут работать каждый день с 20:00 до 08:00 у крупных вокзалов. Также в круглосуточном режиме функционируют стационарные пункты на базе Центра имени Глинки.

Ночь на 16 января в Москве оказалась самой холодной за последние две недели, что связано с влиянием антициклона, который начал усиливать воздействие на столицу. По данным базовой метеостанции города на ВДНХ, столбик термометра опустился до минус 12,1 градуса. Ниже температура была только 2 января.

На других метеостанциях Москвы минимум варьировался от минус 8,3 градуса на Балчуге до минус 17,1 градуса в Бутове. В Подмосковье самыми морозными оказались западные районы: в Можайске ночной минимум достиг отметки минус 19,4 градуса.

По прогнозам синоптиков, пик наступающей волны холода в Москве придется на выходные, 17–18 января. В ночные часы температура в городе будет приближаться к отметке минус 20 градусов, а в области может опуститься еще ниже. В понедельник, 19 января, ожидается заметное ослабление морозов.

Дополнительные пункты обогрева появятся у Савеловского и Щелковского вокзалов

Читайте также


городпогода

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика