Работы по погрузке и вывозу снега организованы в Москве повсеместно

Фото: пресс-служба ГБУ "Автомобильные дороги"

Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада. Работы по погрузке и вывозу снега организованы в городе повсеместно, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ).

В частности, снег увозят с улиц столицы и дворовых территорий, где эти работы проводят в дневное время. К настоящему моменту специалисты приступили к вывозу последствий снегопадов с временных складов.

Всего к уборке привлечены почти 5 тысяч единиц техники, включая фронтальные и мини-погрузчики, а также самосвалы. На проезжей части работает тяжелая техника.

"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", – добавили в КГХ.

За первые две недели января в Москве выпала месячная норма осадков. В этот период было зафиксировано 48,5 миллиметра снега при норме в 52 миллиметра. Во второй половине месяца осадков прогнозируется немного, поэтому у коммунальных служб будет время справиться с накопленными сугробами.