14 января, 17:47

Город

Более тысячи мусоровозов работают по всей Москве в усиленном режиме

Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы

Более тысячи мусоровозов задействованы в расчистке подъездов к контейнерным площадкам по всей Москве, сообщила пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Доступ к ним оказался затруднен из-за обильных снегопадов, принесших за двое суток 46 сантиметров осадков, и припаркованных автомобилей.

"При этом осадки продолжаются и всю эту неделю, включая сегодняшний день (14 января. – Прим. ред.). По оценкам метеорологов, прирост снега с начала недели достигнет 16 сантиметров", – подчеркнули в департаменте.

В связи с этим городские службы перешли в усиленный режим работы. В каждом округе были сформированы дополнительные бригады для уборки мусорных площадок, где накопились отходы. Причем большинство таких случаев зафиксировано в районах многоквартирных домов, обслуживанием которых занимаются частные управляющие компании, обратили внимание в ведомстве.

Накануне высота снега в мегаполисе достигла 43 сантиметров, что на 6 сантиметров оказалось меньше рекорда 1942 года. При этом значения для Москвы и Подмосковья разные. К примеру, в Кашире высота снега составляет 44 сантиметра, в Коломне – 50, в Павловском Посаде – 48, в Серпухове – 43, в Черустях – 54.

Москвичам рассказали, кто отвечает за уборку снега на крышах

