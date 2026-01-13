Высота снега в Москве приблизилась к рекорду 1942 года

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Высота снега в Москве во вторник, 13 января, составила 43 сантиметра, что на 6 сантиметров меньше рекорда 1942 года. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Максимальная высота снега была в этот день в 1942 году. <...> На станции на ВДНХ сегодня (13 января 2026 года. – Прим. ред.) 43 сантиметра. Это близко к рекордному, 26 – это норма, 49 – рекордное значение для этого дня, а тут 43", – рассказал синоптик.

Он также уточнил, что для Москвы и Подмосковья значения разные. К примеру, в Кашире высота снега составляет 44 сантиметра, в Коломне – 50, в Павловском Посаде – 48, в Серпухове – 43, в Черустях – 54. При этом сугробы подрастут на несколько сантиметров уже в среду, 14 января.

Вместе с тем накрывшие столицу снегопады снизили уровень загрязнения воздуха. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды объяснили, что осадки и ветер всегда положительно влияют на этот показатель. Позитивные результаты подтверждаются данными с автоматической станции контроля загрязнения атмосферы.