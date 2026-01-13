Форма поиска по сайту

13 января, 10:59

Общество

Высокое атмосферное давление ожидается в столице в выходные

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Почти рекордно высокое атмосферное давление ожидается в Москве в выходные, 17 и 18 января. Об этом RT заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, в эти дни атмосферное давление поднимется до 770–775 миллиметров ртутного столба. Погода при этом будет морозной и солнечной.

Синоптик отметил, что во вторник, 13 января, погода будет достаточно спокойная. Небольшой снег возможен только в среду, 14 января. После этого в столице начнут укрепляться морозы, а пик похолодания придется на выходные.

В ночное время столбики термометров могут опуститься до минус 20 градусов в Москве и до минус 25 градусов – в Подмосковье. Днем в столице ожидается до минус 15 градусов, а в области – до минус 15–18 градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выпало свыше 20% месячной нормы осадков. В частности, на опорной метеостанции ВДНХ выпало 5 миллиметров осадков, на Балчуге – 7 миллиметров, в Тушине – 4 миллиметра, а в МГУ – 5 миллиметров.

За несколько дней городские службы собрали почти 1 миллион кубических метров снега с московских улиц. Последствия снегопада они продолжают ликвидировать круглосуточно.

Синоптики предупредили москвичей о крещенских морозах

