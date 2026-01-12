Юрист Кофанов: неожиданный снегопад может стать уважительной причиной опоздания на работу

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Обильный снегопад, особенно неожиданный, может стать уважительной причиной для опоздания на работу и не является основанием для лишения сотрудника премии. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

По словам эксперта, руководитель может попытаться привлечь работника к дисциплинарной ответственности в некоторых случаях. Однако, если последний готов отстаивать свои права, он может обратиться в суд.

Также при принятии решения о депремировании руководитель должен учитывать уважительность причины проступка, продолжил юрист. Если опоздание вызвано объективными обстоятельствами, привлечение работника к ответственности будет считаться неправомерным.

"Снегопад – уважительная причина, которую нельзя было предсказать. Если я знал, что транспорт не будет ходить, об этом меня уведомили еще вчера, и он не ходил последние две недели, а я из-за этого не пришел на работу, то здесь нет ничего уважительного. Но если каждый день транспорт ходил, я вышел на остановку, а транспорта нет, потому что высыпал снег ночью, о котором никто не знал, – это уважительная причина", – пояснил Кофанов.

Однако ситуация, когда осадки выпали, к примеру, три дня назад и засыпали машину сотрудника, который ее все это время не чистил, не будут считаться уважительным объяснением опоздания.

"А если машина была чистая, я вышел, и снова сугроб – это вопрос форс-мажора", – пояснил эксперт.

Также юрист напомнил, что работодатель в любом случае должен запросить у сотрудника объяснение, на написание которого предоставляется 2 дня. За это время необходимо собрать как можно больше доказательств, подтверждающих причину опоздания.

Между тем для достижения полуметровых сугробов в Москве не хватает всего лишь 1 сантиметра, рассказал в беседе с радио КП ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Высота снежного покрова на метеостанции на ВДНХ составляет 43 сантиметра, что в 1,7 раза превышает норму, а возле МГУ сугробы достигли 49 сантиметров – это рекорд с 1942 года.

"Каких-то особых катаклизмов, что касается снега, я дальше в январе не вижу. А вот с точки зрения морозов, днем температура будет постепенно понижаться, и к выходным мы выйдем на минус 15–20 градусов, а на Крещение может быть и минус 20–25. Морозы будут стоять до конца января", – предупредил синоптик.

Циклон "Фрэнсис" обрушился на Москву вечером 8 января. На следующий день в столице был обновлен суточный рекорд количества осадков – 42% месячной нормы.

За несколько дней городские службы собрали почти 1 миллион кубических метров снега с московских улиц. Последствия снегопада продолжают ликвидировать круглосуточно. Специалисты убирают снег с дорог и тротуаров, далее им предстоит провести противогололедную обработку.