Врачи на Урале спасли мужчине руку, которую размозжило станком

Фото: телеграм-канал "Здоровье уральцев"

На Урале хирурги спасли мужчине руку, которую размозжило станком, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Свердловской области.

Инцидент произошел в начале февраля на заводе в городе Артемовский. Левая рука рабочего зажалась в механизме, который ее размозжил. У мужчины диагностированы множественные разрывы сухожилий и мышц и открытый перелом лучевой кости. Конечность держалась лишь на лоскуте мягких тканей.

Пострадавшего доставили в медучреждение с большой кровопотерей. Хирурги провели пациенту остеосинтез с помощью аппарата внешней фиксации и сохранили руку. Несмотря на тяжесть повреждений, все функции кисти удалось восстановить.

В настоящее время пациент находится дома, ему предстоит второй этап лечения: аппарат заменят на конструкцию Илизарова для длительной фиксации.

Ранее врачи в Москве спасли мужчине три пальца, которые оторвало при работе с движущимся механизмом на производстве. Всего у пострадавшего были оторваны четыре пальца, однако последний был слишком сильно разрушен, и спасти его не удалось.