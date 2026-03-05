Форма поиска по сайту

05 марта, 11:35

Происшествия

Российская туристка пострадала при падении с 4-го этажа гостиницы на Пхукете

Фото: 123RF.com/lodimup

Российская туристка, отдыхавшая на тайском острове Пхукет, получила травмы при падении с 4-го этажа гостиницы. Об этом сообщает Phuket News со ссылкой на полицию острова.

По информации портала, "53-летняя туристка из России получила травмы, в том числе травму головы, при падении с балкона 4-го этажа одной из гостиниц в районе Патонг на Пхукете и была доставлена в больницу".

Женщина упала на 2-й этаж здания, где ее обнаружили спасатели, вызванные персоналом отеля, и оказали первую помощь.

Кроме травмы головы, у россиянки были ссадины и гематомы на правой ноге, руке и боку, однако на месте не подтвердили наличие переломов. Туристку сначала доставили в больницу района Патонг, а затем в более оборудованную больницу "Ватчира Пхукет".

По данным полиции, супруг женщины рассказал, что вечером, в день прилета на остров, они вместе употребляли алкоголь, поссорились, и туристка ушла на балкон. Полиция ведет расследование, допрашивая персонал гостиницы и изучая записи камер наблюдения. На данный момент подозрений и обвинений следствием не предъявлено.

Ранее российская туристка погибла во время купания на пляже в Таиланде. Спасатели заметили тело женщины в воде на расстоянии 50 метров от берега. Его доставили на сушу, после чего отправили в Институт судебной медицины полицейской больницы для установления причины и обстоятельств гибели.

