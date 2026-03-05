ЦБ РФ: банки должны обеспечить поддержку универсального QR-кода для оплаты с сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С сентября банки должны обеспечить поддержку универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством ЦБ.

"Люди получат, когда он будет внедрен, реальную возможность отсканировать QR-код в любой торговой точке, независимо от того, клиентом какого банка они являются, и смогут оплачивать", – подчеркнула она.

Глава регулятора пояснила, что за счет такой меры у россиян появится "ненавязанный реальный выбор", а также отметила, что очень важно избежать доминирования крупнейших игроков. Правила для универсального QR-кода будут опубликованы в марте.

Кроме того, у всех банков должна быть возможность предоставить финансовые услуги на маркетплейсах, подчеркнула Набиуллина. По ее словам, этот вопрос уже обсуждается с правительством России. Глава регулятора отметила, что развитие платформенной экономики является неизбежным процессом.

"У всех банков должна быть возможность предложить свои бонусы, свой кешбэк на маркетплейсы, и то же самое касается других финансовых продуктов – например, кредитов и рассрочек", – заключила Набиуллина.

Ранее Центробанк РФ предложил способ урегулирования конфликта банков и цифровых платформ по поводу доступа кредитных организаций к скидочным программам маркетплейсов. Регулятор считает необходимым создание "открытой модели", которая позволит всем финорганизациям на равных условиях предлагать покупателям скидки на платформе.

