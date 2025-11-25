Форма поиска по сайту

25 ноября, 16:14

Экономика

Татьяна Ким раскритиковала банки за предложения по ограничению маркетплейсов

Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков

Основательница и глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким раскритиковала российские банки за предложение ограничить возможности маркетплейсов устанавливать скидки на товары в зависимости от способа оплаты. Она обратилась с открытым письмом к Центробанку, правительству и парламенту.

В письме Ким заявила, что атаки банков на маркетплейсы происходят из-за желания избавиться от конкурентов. По ее мнению, таким образом они пытаются сохранить собственные доходы. Также она назвала их обвинения в неуплате налогов онлайн-платформами необоснованными.

Предпринимательница подчеркнула, что только у 0,3% продавцов на маркетплейсах, по оценке ФНС, существуют риски нарушения налогового законодательства.

Кроме того, она обратила внимание, что сами банки часто предлагают клиентам программы лояльности. По словам Ким, Сбер потратил около 790 миллиардов рублей на подобные программы только за 2024 год. Основательница Wildberries отметила, что банкам невыгодно инвестировать в кешбэк для покупателей на сторонних площадках, так как это способствует росту конкурирующих платформ.

Ким добавила, что данная инициатива приведет к росту инфляции, стагнации бизнеса и ухудшению конкурентной среды. При этом банки, по ее мнению, не получат ожидаемого эффекта.

Запретить маркетплейсам предоставлять клиентам прямые скидки и бонусы предложили ранее главы Сбера, ВТБ, Т-Банка, Совкомбанка и Альфа-Банка. Исключение предлагалось сделать для социально значимых товаров и собственной продукции маркетплейсов.

Глава Сбера Герман Греф заявил, что маркетплейсы из-за своих скидок недоплатили налогов на 1,5 триллиона рублей в 2025 году. По его мнению, рынок интернет-магазинов требует урегулирования. Он также указал, что это задача государства, так как маркетплейсы находятся вне конкуренции, особенно в вопросах налогообложения.

Основатель Wildberries Ким направила открытое письмо в адрес ЦБ

