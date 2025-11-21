Маркетолог Новиков: покупатели потеряют выгоду при запрете скидок на маркетплейсах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Покупатели потеряют выгоду в случае введения запрета скидок на российских маркетплейсах. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился маркетолог, член Гильдии маркетологов Игорь Новиков.

Как объяснил эксперт, данная инициатива направлена на предоставление банкам возможности зарабатывать на платежных услугах во время операций на маркетплейсах. По его словам, в настоящее время финорганизации получают комиссию с каждой транзакции, которая обычно составляет от 3 до 10% в зависимости от типа покупки и условий эквайринга.

Однако интернет-магазины, предлагая собственные скидки и бонусные программы через внутренние платежные системы или карты конкретного банка-партнера, лишают другие банки этих средств.

"Последних не устраивает потеря большой доли рынка и доходов от кредитных операций, поэтому они стремятся встроиться в эту систему или изменить правила игры. Для самих маркетплейсов собственная платежная экосистема выгодна по двум причинам", – отметил эксперт.

Среди преимуществ он выделил экономию торгового агрегатора на комиссиях за транзакции, пояснив, что именно по этой причине многие раньше переходили на Систему быстрых платежей (СБП), которая снижала издержки для продавцов и уменьшала конечную стоимость товара для покупателя.

Вторая причина – кредитование, поскольку оно напрямую стимулирует спрос, что увеличивает товарооборот и маржинальность.

Вместе с тем Новиков спрогнозировал два сценария в случае принятия инициативы. По его предположению, при честной конкуренции банки будут конкурировать за покупателя, предлагая более выгодные условия через партнерство с маркетплейсами. Маркетолог напомнил, что такой подход раньше применялся с акциями по картам иностранных платежных систем.

Однако более вероятным исходом, по его мнению, станет общий рост цен. Комиссии за транзакции и кредиты увеличатся, а банки вряд ли компенсируют эти издержки за счет собственного маркетингового бюджета и перенесут их на конечного потребителя.

"Таким образом, в текущих реалиях предложенный запрет, скорее всего, приведет к сокращению прямых выгод для покупателя и увеличению стоимости покупок", – подытожил эксперт.

Соответствующее предложение с запретом для маркетплейсов предоставлять прямые скидки и бонусные программы было ранее направлено на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина от глав Сбера, ВТБ, Т-Банка, Совкомбанка и Альфа-Банка.

Авторы инициативы считают, что подобные практики необходимо ограничить, они сослались на регламенты Европейского союза, ограничивающие антиконкурентные субсидии. Причем они утверждают, что товары не станут дороже.

Однако представители маркетплейсов предупреждают, что это приведет к повышению цен для 85 миллионов покупателей, особенно в малых городах и селах.

