20 ноября, 19:30

В России предложили запретить программы лояльности на маркетплейсах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России предложили запретить маркетплейсам предоставлять покупателям прямые скидки и бонусные программы. Соответствующее письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину направили главы Сбера, ВТБ, Т-Банка, Совкомбанка и Альфа-Банка.

"Полагаем целесообразным запретить операторам посреднических платформ (маркетплейсам) вкладывать средства в снижение цен товаров, распространив запрет как на прямые скидки и акции, так и косвенные формы финансирования (бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии)", – цитирует документ ТАСС.

При этом предлагается сделать исключение для социально значимых товаров и собственных товаров маркетплейсов. Однако и в этом случае скидки не должны быть связаны с использованием карт площадок.

Авторы инициативы отмечают, что подобные практики необходимо сдерживать. В пример они привели регламенты Европейского союза, устанавливающие ограничения на антиконкурентные субсидии и ценовые манипуляции со стороны "системно значимых платформ". Они также заверили, что при реализации данного предложения товары не станут дороже для населения.

Однако в пресс-службе компании Ozon рассказали, что данная инициатива приведет к повышению цен для 85 миллионов покупателей, особенно для тех, кто живет в малых городах и селах, где вне онлайна доступно не так много товаров.

В компании отметили, что сами банки активно предлагают клиентам программы лояльности. Если же такой инструмент запретят маркетплейсам, это ухудшит жизнь как гражданам, так и предпринимателям.

Ранее глава Сбера Герман Греф заявил, что маркетплейсы из-за своих скидок недоплатили налогов на 1,5 триллиона рублей в 2025 году. По его мнению, рынок интернет-магазинов требует урегулирования.

Он указал на то, что это задача государства, так как маркетплейсы находятся вне конкуренции, особенно в вопросах налогообложения.

Центробанк потребовал запретить скидки при оплате картами маркетплейсов

