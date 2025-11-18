Wildberries ответил на слова Грефа о невыплате налогов из-за скидок

Фото: depositphotos/stasokulov

Скидка не является доходом маркетплейса, с нее невозможно платить налоги, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

"Скидка – это прямая выгода потребителя, которая позволяет ему экономить на товарах, а не доход торговой площадки", – подчеркивается в сообщении.

В маркетплейсе добавили, что не понимают, "каким образом" можно платить налоги с дохода, которого они не получили. Кроме того, скидки предоставляются за счет компании в рамках программы лояльности с банком, а также не отражаются на доходе, который получает продавец.

Помимо этого, они делают товары более привлекательными для покупателей, что приводит к росту продаж и доходов производителей, а значит, и их налоговой базы.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что маркетплейсы из-за своих скидок недоплатили налогов на 1,5 триллиона рублей в 2025 году. По его мнению, рынок интернет-магазинов требует урегулирования.

Он указал на то, что это задача государства, так как маркетплейсы находятся вне конкуренции, особенно в вопросах налогообложения.

